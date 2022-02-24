Любовь Успенская на фоне украинских событий отменила празднование дня рождения

Не состоится 1 марта и престижная премия GQ.

Певица Любовь Успенская, которой 24 февраля исполнилось 68 лет, приняла решение не отмечать праздник в связи с последними событиями на Украине. При этом празднование может состояться чуть позже, когда ситуация успокоится.

Также стало известно, что не состоится 1 марта вручение премии GQ «Человек года».

Заметим, что артист Эльдар Джарахов объявил о переносе запланированных релизов и мероприятий, сообщает super.ru.

Напомним, что Россия с утра 24 февраля проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.

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