«Потеха моя»: Подольская засняла, как годовалый сын в кроссовках из денима бегает по кухне

В гости к певице приехала сестра. Маленький Иван сразу проявил к ней интерес.

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время на концертах и мероприятиях. Однако на первом месте у нее стоит семья.

Певица вместе с Владимиром Пресняковым воспитывает двоих детей. Артемию уже шесть лет. Он в скором времени начнет учиться в школе. А вот малышу Ивану всего один год. Родители часто возят малышей на море.

После возвращения из отпуска Подольская стала регулярно участвовать в съемках. Она предстает на публике в ярких нарядах. А вот дома певица носит простые домашние пижамы.

На днях к ней в гости приехала сестра Юлиана. Они были на кухне, когда малыш Иван решил побегать. Он облюбовал ноги гостьи. Мальчик был облачен в футболку и лосины с принтом. Кроссовки из денима дополняли образ. Он рассмешил маму.

«Потеха моя», — отметила Наталья.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что малыш подрос и стала еще больше похож на папу. «Какой шебутной», «Просто красавец», «Милаха», «Очаровательный блондин», «Какая улыбка», «Ну, прелестный малыш», «Какой пацан красивый», «Детки очаровательные у вас», «Нежный какой», — прокомментировали пост подписчики.

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