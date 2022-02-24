Вот это любовь: Нетребко в платье-бюстье со шлейфом предстала в объятиях Эйвазова на сцене

Оперная дива впервые за месяц дала концерт в Москве. С ней спел возлюбленный. Они сорвали овации.

Анна Нетребко не скрывает, что у нее почти нет выходных. Гастрольный график артистки расписан на год вперед. Она является одной из самых известных оперных певиц в мире. В прошлом году артистка в Кремле отпраздновала 50-летие.

Тогда ее пришли поздравить многие именитые персоны. А теперь она снова приехала в Москву. Последние несколько недель звезда провела в Италии, где была с сыном Тьяго.

А вот 23 февраля Анна дала концерт в Барвихе. Она появилась на публике в лавандовом платье-бюстье со шлейфом. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Она также накинула на плечи оранжевое боа. Артистка сделала романтическую прическу с кудряшками. Она спела не только сольно, но и со своим мужем Юсифом Эйвазовым. Артист заключил в объятия возлюбленную. Их выступление растрогало зрителей.

Поклонники и зрители осыпали комплиментами супругов. Анна восхитила их своим ярким образом. «Этой парой можно просто любоваться», «Браво, дорогие Анечка и Юсиф», «До чего красивое платье», «Этот любящий взгляд дорогого стоит», «Ну просто прелесть», «Роскошная, а какие краски! Восторг», «Эта пара доводит до мурашек», «Очень красивые, слов нет», «Сколько эмоций», — стали писать пользователи Сети.

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