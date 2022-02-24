«Я люблю украинских артистов»: Яна Рудковская призвала к мирному небу над головой

Как отметила продюсер, у нее папа из Черкасс, а дедушка из Львова.

Продюсер Яна Рудковская в Instagram заявила, что у нее не укладывается в голове происходящее на границе России и Украины. Она верит, что политики договорятся между собой и между странами наконец-то воцарится мир.

«Нашим детям нужно мирное небо! У меня папа украинец из Черкасс, мой дедушка — из Львова! У меня очень много друзей и родственников живет на Украине! Я люблю украинских артистов! У меня много друзей из сферы бизнеса! Они все — потрясающие люди! Нам всем нужен мир!» Яна Рудковская

Как отметила Яна Рудковская, она будет молиться за обе страны. Ей хочется слышать в будущем детский смех, а не видеть слезы. Рудковская заметила, что искренне верит в решение конфликта мирным путем. По-другому, как она думает, быть просто не может.

Напомним, что Россия с утра 24 февраля проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.