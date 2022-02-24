Бузова подсказывала: Валя Карнавал не смогла ответить на простые школьные вопросы

Юная звездочка «ТикТока» сколько ни силилась, так и не смогла вспомнить про первый полет человека в космос. Сначала певица предположила, что это произошло еще в 1900-м.

Не «ТикТоком» единым, сказали бы школьные учителя Вали Карнавал после того, как она блеснула своей «эрудицией» на съемках шоу «Звезды в Африке». Юная певица принимает участие во втором сезоне популярного проекта, на котором ей предстоит пройти серьезные испытания, чтобы добыть себе еду.

Съемки шоу в самом разгаре: ведущие проекта Ольга Бузова, Михаил Галустян, а также продюсеры приготовили для селебрити много сложных испытаний. Ну а Валя Карнавал не смогла ответить на самые простые вопросы из школьной программы. В свои двадцать лет звезда «ТикТока» успела забыть все, что ей преподавали учителя. Даже вопросы за пятый класс оказались для певицы слишком сложными, пишет «СтарХит». Так, к примеру, Валю спросили про первый полет человека в космос. Вот только вспомнить про Гагарина поп-дива не смогла. Сколько ни силилась девушка, попасть с верной датой не получилось. Сначала Валя Карнавал и вовсе предположила, что первый полет в космос человеком был совершен еще в 1900-м.

«В каком году состоялся первый полет человека в космос?» — поинтересовался ведущий. «1900… 1930… 1956-й… Ааа!» — прокричала в ответ Валя, так и не вспомнив правильную дату.

Кроме того, у певицы спросили: «Сколько континентов на планете Земля?». После этого Михаил Галустян попросил назвать их. Валя ответила: «Семь» — и дополнять свой ответ не стала.

В итоге выпускница факультета географии и геоэкологии СПбГУ Ольга Бузова с горечью в голосе подсказала: «Шесть».

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