«Мог и у Агаты заночевать?»: Прилучный лишился сладкого сна из-за расшалившихся детей

Павел Прилучный провел уикенд с детьми: девятилетним сыном Тимофеем и шестилетней дочкой Мией. При этом актер пожаловался на недосып! Вот они, отцовские будни, от которых за время своей холостяцкой жизни «мажор», судя по всему, успел отвыкнуть. Агата Муцениеце совсем не препятствует бывшему мужу общаться с детьми.

По словам Павла, он приехал домой рано утром, сразу лег спать, но из сладкой дремоты его подняли расшалившиеся дети. Многие поклонники тут же начали строить свои предположения, посчитав, что Прилучный загостился у бывшей жены и даже, может быть, посапывал у нее на диване. Сам актер на это отвечать ничего не стал. Павел, видимо, уже привык к тому, что фанаты то и дело сводят его с экс-возлюбленной, убеждая вернуться в семью к Агате и детям.

«Мог и у Агаты заночевать?», «Эх, Пашка! Вернулся бы в семью», «Детям все же нужен отец!», «Видят Пашку только по праздникам? Скучают, вот и спать не дают», «А куда девалась «папина дочка»? Постоянно с детьми возится, а как же романтики с Мирославой?», «Агата зато довольна, отец при деле! Вот и дети счастливы», «С малышней особо не поспишь!» — писали фолловеры.

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