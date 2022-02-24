«Буду молиться! Ком в горле»: Муцениеце и Подольская — о ситуации на Донбассе и Украине

Звезды отечественного шоу-бизнеса не остались в стороне от мировых новостей.

Агата Муцениеце и Наталья Подольская дали понять, что, как и другие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых: Максим Галкин, Яна Рудковская, Катерина Шпица, Валерий Меладзе, Екатерина Варнава, Регина Тодоренко — следят на новостной повесткой и ситуацией на Донбассе на Украине. Представители искусства и кино, а также других творческих сфер надеются, что все моменты удастся урегулировать мирно, путем переговоров. К этому, в частности, призывал и Валерий Меладзе, который записал целое видеообращение. Певец считает, что не стоит дополнительно накалять обстановку.

А вот что по этому поводу говорят другие звезды.

«Я буду молиться за то, чтобы наши дети все-таки продолжили жить в мирное время! Просто страшно… простите нас, наши дети… ком в горле», — отметила Агата Муцениеце.

«Мне хочется, чтоб все было как раньше! Когда в 2005 году было «Евровидение» в Киеве и цвели каштаны», — вторит актрисе Наталья Подольская.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию на Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.

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