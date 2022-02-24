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«Девятилетний племянник плачет в трубку»: Крапивина — о разговоре с украинским родственником

По словам продюсера, она находится каждую секунду на связи с родными.

«Девятилетний племянник плачет в трубку»: Крапивина — о разговоре с украинским родственником
Нателла Крапивина. Фото: instagram.com/natellakrapivina/?hl=ru

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в Instagram сообщила, что находится на постоянной связи со своими родными на Украине.

Нателла Крапивина и Светлана Лобода
Нателла Крапивина и Светлана Лобода. Фото: instagram.com/natellakrapivina/?hl=ru

«Каждую секунду на связи с родными. Сердце обливается кровью. Мой девятилетний племянник плачет в трубку и говорит, что ему страшно. Как же так».

Нателла Крапивина

Как отметила Нателла Крапивина, Россия и Украина не должны воевать друг с другом. «Мы обязаны остановить этот кошмар!» — заявила Нателла Крапивина.

Напомним, что Россия с утра 24 февраля проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.

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Владимир ПутинДонбассНателла КрапивинаСветлана ЛободаУкраина