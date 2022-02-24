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Алле микрофон не дали: Пугачева в кожаной юбочке с поясом-бантом подпевала на танцполе Меладзе

Примадонна, оказывается, неплохо разбирается в творчестве грузинского певца.

Алле микрофон не дали: Пугачева в кожаной юбочке с поясом-бантом подпевала на танцполе Меладзе
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева, судя по всему, знакома с творчеством Валерия Меладзе. Так, на одной из вечеринок Примадонна и без микрофона подпевала грузинскому певцу, который выступал на сцене. Сама артистка отплясывала на танцполе с шоуменом Максимом Галкиным. Компанию именитой маме составила также Кристина Орбакайте. Певица в один голос с Аллой Борисовной подпевала Валерию Меладзе, пританцовывая в такт мелодии.

Примадонна покрасовалась на вечеринке в пышной кожаной юбке с поясом-бантом на талии. Особого шарма Алле придали кружевные митенки. Певица примерила парик с густой челкой и вьющимися локонами.

«От того ты одинокая,

Что все сказочного принца ожидаешь!

Говорила мама строгая:

Принцев мало и на всех их не хватает!

Девушкам из высшего общества

Трудно избежать одиночества.

Девушкам из высшего общества

Трудно избежать одиночества», — без микрофона на танцполе напевала с мужем Алла.

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