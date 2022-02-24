«Где три – там и четвертый»: Гришечкин признался, что у 33-летней жены было несколько неудачных браков

В самое ближайшее время он сыграет свадьбу с Дианой.

Актер Вячеслав Гришечкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что у его 33-летней гражданской жены Дианы до него было три неудачных брака.

«Мы были на вечеринке с Дианой, танцевали, и больше ничего. Потом что-то такое случилось. Мама говорила, что мне надо жениться. Я не хотел свадьбы». Вячеслав Гришечкин

Как отметил Гришечкин, его будущая жена — предприниматель. Она не говорит ему, кем работает. Сказала, что это будет подарок на свадьбе. Она как Дед Мороз в юбке, найдешь под елкой. Я боюсь сглазить наше счастье. У нее было до встречи со мной три брака. Ну где три, там и четвертый», — заявил Вячеслав Гришечкин.

Напомним, что Вячеслав Гришечкин прославился благодаря сериалу «Солдаты». Он сыграл роль полковника Александра Староконя.

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