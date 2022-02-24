Мама — в кожаной юбке, дочь — в платье под канарейку: Орбакайте зажгла на танцполе с Пугачевой и отчимом

Алла Пугачева крайне редко появляется на светских мероприятиях. Однако если на торжества ее зовет муж шоумен Максим Галкин, отказать ему Примадонна не может. Так, на одной из вечеринок певица щегольнула в лонгсливе и пышной кожаной юбке с акцентным поясом-бантом на талии. Изюминкой образа стали кружевные митенки — любимый аксессуар Примадонны — и подвеска с кулоном.

На танцполе также появилась и старшая дочка артистки. Кристина Орбакайте отдала предпочтение силуэтному платью под канарейку с мерцающими пайетками. Компанию своим дамам составил шоумен Максим Галкин. Также с Примадонной отплясывала жена именитого модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина.

Алла Борисовна сияла на танцполе, щеголяя своей элегантной прической с пышной челкой и густым начесом. Примадонна — большая любительница париков. С помощью накладных волос певица меняет имидж, представая то с пышными кудрями, то с гладкими «отутюженными» локонами. Артистка не раз говорила, что рядом с молодым мужем и маленькими детьми-двойняшками Гарри и Лизой ей хочется чувствовать себя моложе.

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