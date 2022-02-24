Алла спустилась к завтраку: Пугачева уплетала пышки с изюмом, а Гарри хвастался рецептом

Примадонна спросонья не смогла устоять перед пирожками, побаловав себя мучным.

Не успела Алла Пугачева спросонья спуститься к завтраку, как ее в парадной особняка уже встречал сынишка Гарри. Он тут же попросил мамочку прикрыть глаза и отвел ее на кухню. Там братик Лизы приготовил для Аллы сюрприз: пышки с корицей, яблоком, изюмом и морковкой. Ну а шоумен Максим Галкин снимал все на камеру, выступая домашним оператором. «Оксана, признайся, помогала?» — спросил муж Пугачевой у нянечки двойняшек. Но та только покачала головой, намекнув, что почти все Гарри сделал сам.

«Морковка, изюм, яблоко, корица, лимон, сахар, ванильный сахар… Еще что-то там добавляли, чтобы сок не вышел», — скромно похвастался рецептом сын Максима. «Ммм… гениально!» — восторгалась певица, уплетая пышки с изюмом.

Кстати, Лиза тогда была в школе. Поэтому с тестом и начинкой для пирожков ее братик возился сам, конечно же, ему совсем чуть-чуть помогала няня Оксана.

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