Сати Казанова рассказала, с чем столкнулся в Москве ее муж-итальянец: «Трудно привыкнуть к хамству»

Певица вышла замуж за Стефано Тиоццо пять лет назад.

Сати Казанова рассказала, с какими трудностями сталкивается в Москве ее муж-итальянец Стефано Тиоццо. Певица призналась, что иногда ей стыдно за соотечественников, а муж Казановой не может привыкнуть к разнице в менталитете.

«Ему трудно привыкнуть к хамству, в России есть этот момент, к непунктуальности, необязательности и пофигизму, который проявляют наши люди. Но самое сложное для него — это недостаток солнечных дней. В прошлом году он даже считал, сколько дней подряд солнце не выходило! В остальном же ему нравится в России», — поделилась Казанова в интервью для Wday.ru.

Сати Казанова и Стефано Тиоццо женаты уже пятый год. Сразу после свадьбы пара решила, что будет жить в Москве. Тогда Сати сможет спокойно развивать свою карьеру. В родную Италию Стефано приезжает редко.

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