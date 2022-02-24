Носики отвели от маминого обеда: Пугачева звала детей на кухню, а те капризничали

Дети Примадонны с детства приучены к труду. Они могут и пол подмести, и со стола после обеда прибрать.

Алла Пугачева с пониманием относится к капризам восьмилетних двойняшек Гарри и Лизы. Так, к примеру, Примадонна не стала отчитывать детей за то, что те не поспешили к столу, когда она позвала их на обед. В ту минуту двойняшки были слишком заняты домашними хлопотами. К примеру, Гарри с пылесосом обегал едва ли не весь замок, а Лиза прыгала с веником и тряпочкой, старательно вытирая пыль. Шоумен Максим Галкин считает правильным, что его дети помогают взрослым по дому. Так, двойняшки и в садоводстве неплохо разбираются.

«Садитесь, вы заслужили обед!» — позвала двойняшек Алла, но ее дети совсем не проголодались.

А Лиза и вовсе заявила, что никакой обед им не нужен. «А что же вам нужно?» — растерянно спросила у капризных малышей певица. Оказывается, дочка Примадонны собралась выкупаться после того, как она «переворошила» веником всю пыль, и переодеться к обеду. Такие причуды детей артистку только насмешили.

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