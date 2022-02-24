«Люблю безгранично!»: Кошмал из «Сватов» поздравила с днем рождения свою моложавую маму

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в сторис Instagram опубликовала милое фото, на котором она запечатлена со своей моложавой мамой. Надо признать, что родительница актрисы выглядит просто прекрасно для своих лет.

«У моей мамочки сегодня День Рождения! Люблю безгранично!» Анна Кошмал

Напомним, что мама Анны Кошмал, Тамара, много лет работает школьным учителем. Отец Сергей — военный.

Добавим, что Анна Кошмал стала широко известна после выхода на экраны сериала «Сваты», где она сыграла роль Жени Ковалевой. Последний седьмой сезон сериала «Сваты» был показан по телевидению перед Новым годом. Снимать новые части на данный момент не планируется.

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