«Мы должны расставить приоритеты»: «Оскар» не покажет вручение наград в восьми номинациях

«Оскар» не покажет в прямом эфире вручение наград в восьми номинациях. Киноакадемия приняла такое решение из-за низких рейтингов премии.

«Мы понимаем, что это телевизионное шоу, которое проходит в прямом эфире, и мы должны расставить приоритеты для телевизионной аудитории, чтобы повысить вовлеченность зрителей и сохранить шоу жизненным, кинетическим и актуальным. Это было важным предметом обсуждения в течение долгого времени. Мы делаем это, не забывая при этом о важности того, чтобы наши номинанты могли насладиться тем, что бывает раз в жизни», — передает слова представителей Киноакадемии издание The Hollywood Reporter.

Награды за «Короткометражный документальный фильм», «Монтаж», «Грим», «Саундтрек», «Декорации», «Короткометражный анимационный фильм», «Короткометражный фильм» и «Звук» вручат и запишут за час до прямой трансляции. Записи покажут во время рекламных пауз.

Премия «Оскар» в 2022 году пройдет 27 марта в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Ее ведущими станут Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл.

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