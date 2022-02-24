«Спасибо за подарок»: Моргенштерн похвастался автомобилем стоимостью более 20 млн рублей

Моргенштерн похвастался автомобилем стоимостью более 20 млн рублей. 24-летний рэпер сделал себе щедрый подарок и приобрел желтый Bentley Continental GT. Точную стоимость авто музыкант не озвучил.

«Спасибо за подарок, любимый я», — подписал кадры со своим подарком Моргенштерн в Instagram.

Накануне рэпер и его жена Дилара Зинатуллина написали в своих микроблогах, что разводятся. Некоторые поклонники уверены, что это хайп в преддверии выхода нового трека, а кто-то действительно верит в крах союза.

Еще в прошлом году пара перебралась в Дубай. Возвращаться домой Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина пока не собираются. В это время в России рэпера обвиняют в распространении и пропаганде запрещенных веществ.

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