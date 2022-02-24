«Конкуренция очень высокая»: Туктамышева признала, что справедливо не попала на Олимпиаду

По словам фигуристки, досады от такого развития событий у нее не было.

Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не испытала досады из-за своего непопадания на зимнюю Олимпиаду в китайский Пекин.

При этом она заметила, что у нее был чисто спортивный интерес, как выступят юные россиянки. Как отметила Туктамышева, на Олимпиаду ее не берут уже не первый раз. Ей известны эти ощущения.

«К тому же я не попала в сборную справедливо: конкуренция в одиночном фигурном катании очень высокая. Логично, что на Игры поехали девочки с четверными прыжками, с хорошими программами, и они выступили очень достойно». Елизавета Туктамышева

Напомним, что первое и второе место на Олимпиаде в Пекине выиграли россиянки. Золото — у Анны Щербаковой, серебро — у Александры Трусовой, сообщает cosmo.ru.

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