Дива на перерыве: Клава Кока в красном бархатном мини-платье возлежала на софе вверх ногами

Певица показала себя вниз головой и засветила стройные ноги в алых лодочках.

Популярная певица Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, праздничный день провела в трудах. Красотка очень много снимается — реклама, клипы, контент для соцсетей, — поэтому даже в выходной не может позволить себе расслабиться.

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Традиционно Клава поделилась кадрами закулисья, их красотка сделала в перерыве, когда все могли немного отдохнуть. Сама красотка в полном образе эффектно расположилась на софе, продемонстрировав себя во всей красе.

Кока в красном бархатном мини-платье красиво подняла ноги вверх, а сама начала снимать происходящее вокруг перевернутой камерой. Получились небанальные кадры, которые девушка запостила в Instagram.

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