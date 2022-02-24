Запеченная в беконе свиная вырезка
Видео
Как приготовить морковный крем-суп
Видео

Дива на перерыве: Клава Кока в красном бархатном мини-платье возлежала на софе вверх ногами

Певица показала себя вниз головой и засветила стройные ноги в алых лодочках.

Дива на перерыве: Клава Кока в красном бархатном мини-платье возлежала на софе вверх ногами
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Популярная певица Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, праздничный день провела в трудах. Красотка очень много снимается — реклама, клипы, контент для соцсетей, — поэтому даже в выходной не может позволить себе расслабиться.

Традиционно Клава поделилась кадрами закулисья, их красотка сделала в перерыве, когда все могли немного отдохнуть. Сама красотка в полном образе эффектно расположилась на софе, продемонстрировав себя во всей красе.

Кока в красном бархатном мини-платье красиво подняла ноги вверх, а сама начала снимать происходящее вокруг перевернутой камерой. Получились небанальные кадры, которые девушка запостила в Instagram.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Клава КокаКлава Кока новостиКлава Кока последние новостиНовости googleновости шоу-бизнеса