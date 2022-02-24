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«Девочку, простите, просто «изнасиловали» за эти две недели»: Жулин — о ситуации с Валиевой

Прошедшие игры фигурист и тренер назвал «невероятно сложными».

«Девочку, простите, просто «изнасиловали» за эти две недели»: Жулин — о ситуации с Валиевой
Александр Жулин. Фото: Globallookpress.com

Фигурист и тренер Александр Жулин в подкасте «Больше спорта» в очередной раз затронул тему скандала вокруг фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в китайском Пекине.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Александр Жулин, игры получились невероятно сложными. Он считает, что многие спортсмены недополучили своей славы после побед, потому что все затмил скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Девочку, простите, просто «изнасиловали» за эти две недели. Она вышла на прокат, а на ней лица не было. Если раньше это был улыбающийся ребенок, то потом — женщина со скорбным лицом. Ей не надо было, по-моему, вообще ничего».

Александр Жулин

Напомним, что Камила Валиева угодила в допинговый скандал на играх в Пекине. Ее проба оказалась положительной. Фигуристка выиграла золото в командных соревнованиях и стала четвертой в личном первенстве.

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