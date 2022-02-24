Со спецэффектами: Настя Каменских щегольнула красивым декольте в красном платье

Поп-дива Украины Настя Каменских очень любит находиться в центре внимания публики и для этого регулярно пополняет свои соцсети самым разным контентом. Не так давно у нее появился TikTok, куда красотка публикует забавные видеоролики, а также демонстрирует себя во всей красе. Танцы, песни, смешные фильтры и эффекты — тематика съемок самая разнообразная.

На этот раз Каменских предстала на видеоселфи в роскошном концертном платье с глубоким декольте, подчеркнувшем красоту фигуры артистки. Девушка постреляла губами и глазками под соответствующую озвучку, получился своеобразный спецэффект. Ролик она опубликовала в аккаунте.

Отметим, что Каменских сейчас строит сольную карьеру. Прославилась певица благодаря участию в украинском дуэте «Потап и Настя», просуществовавшем до 2017 года.

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