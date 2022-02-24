СМИ: Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

Голливудская актриса, звезда фильмов «Голодные игры» и «Не смотрите наверх» Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой, сообщает сайт TMZ. Кто родился у актрисы — сын или дочка, пока не озвучено, как и метрика ребенка. Роды прошли в Лос-Анджелесе.

О беременности «сойки-пересмешницы» мир узнал осенью 2021 года. С того момента актриса перестала посещать мероприятия и участвовать в съемках, сделав исключение лишь для премьеры фильма «Не смотрите наверх» в декабре.

Это первый ребенок 31-летней актрисы. Отцом первенца стал муж знаменитости, 37-летний директор художественной галереи Кук Марони.

Роман у пары завязался летом 2018 года, свадьбу они сыграли осенью 2019-го. До Кука Лоуренс устраивала личную жизнь со знаменитостями из киноиндустрии, но эти звездные романы не привели к созданию семьи.

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