«Они делают грязные деньги»: Шена Шульгина раскритиковала СМИ после признания в предательстве

Как отметила дочь певицы Валерии, она давно разочаровалась в порядочности журналистов.

Дочь певицы Валерии Шена Шульгина в сторис Instagram пояснила свою позицию относительно слухов будто бы ее избивает любимый мужчина.

«Правда ли, что вас избивает молодой человек? Поберегите себя, уходите от него», — посоветовал один из пользователей.

«Еще кто кого прибьет, шутка. Я не знаю, где вы берете эту информацию. Молю, не читайте СМИ, перестаньте верить пабликам. Они делают грязные деньги на подобных заголовках. В их порядочности я давно разочаровалась. И вам пора». Шена Шульгина

Ранее Шена Шульгина оставила в соцсетях странный неоднозначный пост о предательстве и домашнем насилии. Часть пользователей посчитала, что у нее с детства осталась некая психологическая травма.

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