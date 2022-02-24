Запеченная в беконе свиная вырезка
Видео
Как приготовить морковный крем-суп
Видео

«Они делают грязные деньги»: Шена Шульгина раскритиковала СМИ после признания в предательстве

Как отметила дочь певицы Валерии, она давно разочаровалась в порядочности журналистов.

«Они делают грязные деньги»: Шена Шульгина раскритиковала СМИ после признания в предательстве
Шена Шульгина. Фото: instagram.com/shena_music/

Дочь певицы Валерии Шена Шульгина в сторис Instagram пояснила свою позицию относительно слухов будто бы ее избивает любимый мужчина.

Шена Шульгина
Шена Шульгина. Фото: instagram.com/shena_music/

«Правда ли, что вас избивает молодой человек? Поберегите себя, уходите от него», — посоветовал один из пользователей.

«Еще кто кого прибьет, шутка. Я не знаю, где вы берете эту информацию. Молю, не читайте СМИ, перестаньте верить пабликам. Они делают грязные деньги на подобных заголовках. В их порядочности я давно разочаровалась. И вам пора».

Шена Шульгина

Ранее Шена Шульгина оставила в соцсетях странный неоднозначный пост о предательстве и домашнем насилии. Часть пользователей посчитала, что у нее с детства осталась некая психологическая травма.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

ВалерияВалерия последние новостиНовости googleШена ШульгинаШена Шульгина последние новости