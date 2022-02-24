Новости шоу-бизнеса: Прилучный вернулся в семью, Гузеева устроила битье посуды в ресторане, Пугачева впервые показала детей в гимназии

Алла Пугачева 23 февраля провела в школе с двойняшками Лизой и Гарри — у детей в честь праздника была эстафета. Герцогиня Кембриджская снова предложила мужу завести ребенка, уже четвертого по счету. А Леонид Якубович уверен — ДНР и ЛНР в скором времени станут частью России. Об этом и не только — в нашем дайджесте главных новостей прошедших суток.

Прилучный вернулся в семью?

Павел Прилучный снова и снова провоцирует слухи о воссоединении с бывшей женой и матерью своих детей Агатой Муцениеце. В этот раз актер не просто провел время с наследниками, без которых просто не может жить, — он 23 февраля провел в квартире у Муцениеце, с которой живут его ребятишки.

Более того, он там чувствует себя явно как дома. Поскольку с самого утра и почти до обеда спал — дети разбудили, чтобы поздравить с Днем защитника Отечества.

Пугачева побывала в гимназии у детей

Алла Пугачева крайне редко публикует что-то у себя в Instagram. Но 23 февраля нарушила молчание и показала уникальный контент. Примадонна побывала на школьном празднике у двойняшек Гарри и Лизы и засняла их спортивную эстафету.

Гузеева побила посуду в ресторане

62-летняя Лариса Гузеева на дне рождения своего давнего и любимого друга, с которым ей неоднократно приписывали роман, — актера Эвклида Кюрдзидиса — повеселилась от души. Да так, что первой принялась бить посуду. Сколько тарелок рассыпалось на осколки от рук экспрессивной телесвахи, неизвестно, но никто не пострадал. Это такая греческая традиция — в праздник на счастье бить посуду.

Авербух отметился на дне рождения тещи

Жена Ильи Авербуха, 26-летняя Елизавета Арзамасова — настоящая красавица, и вся, как оказалось, в маму-красотку. Накануне теща фигуриста Юлия Арзамасова праздновала свой день рождения, и, разумеется, семья ее дочери тоже присутствовала на торжестве. Олимпийский чемпион с удовольствием подпевал и одаривал тещу аплодисментами в этот вечер.

Якубович высказался о ситуации с ДНР и ЛНР

Леонид Якубович решил дать политический прогноз относительно будущего двух признанных Россией суверенных республик — ДНР и ЛНР. Телеведущий уверен, что в скором времени обе они войдут в состав нашей страны.

«В результате это будет как Крым, часть территории. Я так думаю», — высказал свою точку зрения ведущий «Поля чудес».

Кейт Миддлтон хочет снова стать мамой

40-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон — трижды мама. Мужу принцу Уильяму она подарила двоих сыновей — принцев Луи и Джорджа — и дочку, принцессу Шарлотту. Но не оставляет мысли снова стать матерью. В поездке по Копенгагену монаршая особа снова озвучила свое желание, когда скатилась с вращающейся горки.

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