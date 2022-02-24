Запеченная в беконе свиная вырезка
Видео
Как приготовить морковный крем-суп
Видео

Походкой от бедра: Наталья Рудова в мини-шортах блеснула видами своих длинных ног на пляже

Актриса в Африке не только работает, но и отдыхает.

Походкой от бедра: Наталья Рудова в мини-шортах блеснула видами своих длинных ног на пляже
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Звезда сериалов «Татьянин день» Наталья Рудова принимает участие в шоу «Звезды в Африке», премьера которого состоится в последнее воскресенье зимы на ТНТ. Блондинка долго скрывала это, но в последний момент продюсеры рассекретили нахождение красотки на площадке.

Рудова практически ничего не публикует из Африки. И лишь в заключительный день своего пребывания на континенте отправилась на сафари и взяла с собой смартфон, чтобы запечатлеть на память красоту саванны и ее жителей.

По окончании прогулки Рудова оказалась на побережье Индийского океана, в который впадает река Лимпопо — на побережье этого водоема происходили основные съемки. И блеснула видами своих длинных ног в мини-шортиках, прогуливаясь босиком на пляже и что-то трогательно напевая.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Наталья РудоваНаталья Рудова последние новостиНовости googleРудова