Походкой от бедра: Наталья Рудова в мини-шортах блеснула видами своих длинных ног на пляже

Актриса в Африке не только работает, но и отдыхает.

Звезда сериалов «Татьянин день» Наталья Рудова принимает участие в шоу «Звезды в Африке», премьера которого состоится в последнее воскресенье зимы на ТНТ. Блондинка долго скрывала это, но в последний момент продюсеры рассекретили нахождение красотки на площадке.

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Рудова практически ничего не публикует из Африки. И лишь в заключительный день своего пребывания на континенте отправилась на сафари и взяла с собой смартфон, чтобы запечатлеть на память красоту саванны и ее жителей.

По окончании прогулки Рудова оказалась на побережье Индийского океана, в который впадает река Лимпопо — на побережье этого водоема происходили основные съемки. И блеснула видами своих длинных ног в мини-шортиках, прогуливаясь босиком на пляже и что-то трогательно напевая.

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