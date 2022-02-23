Гимнастка в деле: Каролина Севастьянова в вертикальном шпагате закинула ногу за голову

26-летняя олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова давно оставила спортивную карьеру. Но регулярно поддерживает себя в форме и может дать фору любой гимнастке.
Накануне красотка, которая отдыхает в Монако, показала, что не может жить без спорта даже во время отдыха. Гимнастка отправилась в зал, прихватив с собой телефон. И после добросовестной тренировки она запечатлелась для Instagram, щегольнув своей безупречной растяжкой. Одну ногу гимнастка закинула за голову, на другой осталась стоять.
Добавим, Каролина Севастьянова – российская гимнастка, выигравшая Олимпиаду в Лондоне в групповом многоборье. В том же году 17-летняя спортсменка завершила карьеру.
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