Гимнастка в деле: Каролина Севастьянова в вертикальном шпагате закинула ногу за голову

Завершившая 10 лет назад карьеру спортсменка показала, что ее растяжка безупречна.

26-летняя олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова давно оставила спортивную карьеру. Но регулярно поддерживает себя в форме и может дать фору любой гимнастке.

Накануне красотка, которая отдыхает в Монако, показала, что не может жить без спорта даже во время отдыха. Гимнастка отправилась в зал, прихватив с собой телефон. И после добросовестной тренировки она запечатлелась для Instagram, щегольнув своей безупречной растяжкой. Одну ногу гимнастка закинула за голову, на другой осталась стоять.

Добавим, Каролина Севастьянова – российская гимнастка, выигравшая Олимпиаду в Лондоне в групповом многоборье. В том же году 17-летняя спортсменка завершила карьеру.

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