Куда пропала Юлия Липницкая
Видео
Модные подарки на 23 февраля по версии стилиста Бузовой
Видео

Невеста была в черном: Ягудин в годовщину свадьбы с Тотьмяниной полистал архивные фото

Фигуристка и чемпион вместе намного дольше, чем может показаться.

Невеста была в черном: Ягудин в годовщину свадьбы с Тотьмяниной полистал архивные фото
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Фото: Global Look Press

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поздравил жену Татьяну Тотьмянину с годовщиной свадьбы. Спортсмены отметили 6-летие своего бракосочетания, и Ягудин полистал семейный фотоальбом. Снимки из него попали в микроблог фигуриста, на кадрах счастливая пара в ЗАГСе светится от счастья.

«6 лет назад в Красноярске», — подписал фото Ягудин.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

Свадьбу Ягудин и Тотьмянина сыграли спустя 10 лет гражданского брака и уже в статусе родителей, на момент церемонии у них были две дочки – Елизавета (2099 г.) и Мишель (2015 г.).

Причем, под венец фигуристы отправились спонтанно – они были на гастролях в Красноярске и чуть ли не мимо проходили, когда зашли в ЗАГС. Видимо, поэтому Тотьмянина оказалась в черном платье.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

 

Тэги

Алексей ЯгудинАлексей Ягудин последние новостигодовщина свадьбыновости шоу-бизнесаТатьяна ТотьмянинаТатьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин