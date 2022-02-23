Невеста была в черном: Ягудин в годовщину свадьбы с Тотьмяниной полистал архивные фото

Фигуристка и чемпион вместе намного дольше, чем может показаться.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поздравил жену Татьяну Тотьмянину с годовщиной свадьбы. Спортсмены отметили 6-летие своего бракосочетания, и Ягудин полистал семейный фотоальбом. Снимки из него попали в микроблог фигуриста, на кадрах счастливая пара в ЗАГСе светится от счастья.

«6 лет назад в Красноярске», — подписал фото Ягудин.

Свадьбу Ягудин и Тотьмянина сыграли спустя 10 лет гражданского брака и уже в статусе родителей, на момент церемонии у них были две дочки – Елизавета (2099 г.) и Мишель (2015 г.).

Причем, под венец фигуристы отправились спонтанно – они были на гастролях в Красноярске и чуть ли не мимо проходили, когда зашли в ЗАГС. Видимо, поэтому Тотьмянина оказалась в черном платье.

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