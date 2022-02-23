«Вечер в кругу друзей»: Анастасия Волочкова между двумя Дмитриями позировала у себя в особняке

Один из них по-хозяйски расположился на диване и обнял балерину.

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова показала, как проводит вечер накануне Дня защитника Отечества. В своем микроблоге балерина опубликовала фото, на котором позирует в компании двух мужчин, один из них – ее новый молодой избранник Дмитрий. Второго мужчину, кстати, — его тезка.

«Вечер в кругу друзей. Все в форме! Поздравляю всех мужчин с 23-м Февраля!», — подписала снимок звезда.

Волочкова сама надела футболку со своим изображением и парней тоже переодела. При этом молодой избранник Анастасии, строитель Дмитрий по-хозяйски расположился на диване балерины и приобнял ее за талию.

Сама артистка по скромному сложила руки на коленях и вытянула длинные ноги рядом. Комментарии под фотографией она ограничила.

Отметим, что поклонники балерины очень быстро рассекретили ее нового знакомого, с которым она провела уикенд в Калуге. Оказалось, что «Майбах», на котором подкатил Дмитрий к артистке, ему не принадлежит, у него была невеста (до связи с балериной), а также кредиты и долги.

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