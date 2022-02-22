В стиле милой куколки: Бузова сменила имидж, представ перед звездами в Африке с белой челкой

Ольга Бузова каждый день меняет прически на шоу.

36-летняя Ольга Бузова в настоящий момент активно работает над съемками второго сезона проекта ТНТ «Звезды в Африке». 27 февраля состоится премьера шоу, а пока за развитием событий можно наблюдать, читая новости на сайте Teleprogramma.pro и заглядывая в Instagram ведущих.

Уже сейчас известно, что в шоу примут участие Алена Водонаева, Валя Карнавал, Анатолий Цой, Карина Кросс, Наталья Рудова, актеры сериала «Жуки» Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко.

Ольга Бузова каждый день на проекте появляется с новыми прическами. Накануне ведущая отметилась с роскошной укладкой в виде длинного платинового хвоста, который венчали косички в виде короны.

И вот теперь Бузова показала новую укладку от своего мастера Карины. На сей раз парикмахер сделал знаменитости белую челочку и миниатюрный аккуратный хвостик, благодаря чему экс-жена Дмитрия Тарасова стала похожа на куколку. Любимица публики поблагодарила специалиста за то, что она все время придумывает что-то новое у нее на голове.

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