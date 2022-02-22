С милой «розеткой» на голове: разомлевшая Семенович, лежа на массажном столе, не скрыла форм

Певица устроила себе релакс-отдых в Сочи.

В Сочи россияне ездят с разными целями: кто-то за ночными тусовками и морем, кто-то спешит в горы покататься на лыжах, а Анна Семенович решила устроить себе релакс-отпуск.

В компании двух подруг певица прибыла в заснеженный курорт «Роза Хутор». Звезда намеренно выбрала отель с комплексом спа-процедур и бассейном на улице с теплой водой и видом на горы.

Анна Семенович решила поплескаться в нем после расслабляющего массажа. Накрывшись простынкой, знаменитость сняла короткое видео прямо с него для stories Instagram, не скрыв форм. Артистка при этом выглядела максимально естественно – без макияжа и с милой «розеткой» на голове.

«Этот день я посвящаю себе», — заявила Семенович.

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