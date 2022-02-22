Белокурая фантазерка: дочь Нюши потешила маму сказочной историей про камушек-конфетку

Певица Нюша порадовала своих поклонников свежими кадрами с трехлетней дочкой Симбой. Малышка растет смышленой девочкой и очень любит фантазировать на разные темы.
С детской непосредственностью малышка рассказывает свои придуманные сказки родителям. На сей раз маленькая звездочка решила потешить маму рассказом про камушек-конфету.
Белокурая крошка с очень серьезным и важным видом поведала, как нашла камень, а он треснул и оказался конфетой.
Нюша внимательно выслушала дочь, не выказав ни тени недоверия и выставила видео с Симбой в stories Instagram.
«Удивительные истории от Симбы», — подписала она кадры.
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