Белокурая фантазерка: дочь Нюши потешила маму сказочной историей про камушек-конфетку

Симба растет очень любознательной и смышленой девочкой.

Певица Нюша порадовала своих поклонников свежими кадрами с трехлетней дочкой Симбой. Малышка растет смышленой девочкой и очень любит фантазировать на разные темы.

С детской непосредственностью малышка рассказывает свои придуманные сказки родителям. На сей раз маленькая звездочка решила потешить маму рассказом про камушек-конфету.

Белокурая крошка с очень серьезным и важным видом поведала, как нашла камень, а он треснул и оказался конфетой.

Нюша внимательно выслушала дочь, не выказав ни тени недоверия и выставила видео с Симбой в stories Instagram.

«Удивительные истории от Симбы», — подписала она кадры.

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