Бледанс в дерзком костюмчике медсестры позвала домой Киркорова и станцевала перед ним с клубникой

52-летняя Эвелина Бледанс показала публике, что у нее есть еще порох в пороховницах. В преддверии праздника 23 Февраля актриса пригласила к себе приятелей-мужчин, среди которых одним из главных гостей оказался Филипп Киркоров.

Звезда решила порадовать представителей сильной половины человечества образом озорной медсестры, который некогда сделал ее знаменитой.

Напомним, Эвелина Бледанс с 1991 по 2005 год являлась участницей комик-труппы «Маски» и выступала на ТВ в «Маски-шоу» в коротком белом халатике.

Танцуя, артистка появилась из другой комнаты перед накрытым столом и приглашенными приятелями и угостила всех клубникой. Гости были в восторге!

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