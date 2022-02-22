«Очень красиво и стильно»: Собчак в боди с прозрачными вставками и на шпильках вышла в свет

Ксения Собчак не скрывает, что любит быть в центре внимания. Она работает на телевидении с юных лет. Теперь блондинка не только ведет несколько передач, создает свой проект для YouTube.

Не так давно Ксения вернулась из длительного отпуска. Она провела время с сыном Платоном, а потом путешествовала вместе с Константином Богомоловым. После приезда в Москву звезда снова стала посещать светские рауты.

Не так давно Собчак поужинала в компании Филиппа Киркорова и Ани Лорак в фешенебельном ресторане. А вот 21 февраля она отправилась на презентацию Jimmy Choo.

Примечательно, что телеведущая для такого случая выбрала лаконичный монохромный образ. Брюки подчеркнули ее стройные ноги, а прозрачное боди с прозрачными вставками придали луку пикантности. Она также надела туфли на шпильке и жакет.

«Было очень красиво и стильно, темно и строго. Туфельки Jimmy Choo меня выдержали, костюм тоже не подвел», — поделилась звезда.

К слову, на мероприятии также появилась Регина Тодоренко, которая подогрела слухи о беременности. Покрасовалась в платье бордового цвета и модель Елена Перминова. Поклонник и восхитились тем, как выглядит 40-летняя Собчак.

«Шикарный образ», «Обожаю этот стиль», «Ксюха здесь выглядит потрясно просто огонь», «Очень красивый и стильный образ, Ксения, вам очень идет!», «Как похорошели», — прокомментировали пост подписчики.

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