«Туфли и сумка – разного цвета»: как теперь модно сочетать аксессуары, показала Хромченко

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказала, что теперь больше не модно подбирать сумочку под цвет обуви.

Идеально, если это будут совершенно разные оттенки, но при этом гармонирующие между собой.

В качестве примера на подиуме проекта показали образ с туфельками на шпильке оттенка спелой груши и сумочкой лавандового цвета.

«Сегодня кожаные аксессуары в одном комплекте, как правило, не окрашены в один цвет. Сегодня в основном туфли и сумка будут разного цвета», — заверила Эвелина Хромченко.

Она заметила, что многим дамам солидных лет будет сложно с этим смириться, ведь они всю жизнь подбирали аксессуары тон в тон.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.