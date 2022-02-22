«Соперница уступила»: Анфиса Чехова собралась замуж

Анфиса Чехова собралась замуж. Ведущая поймала букет на свадьбе подруги. Однако не в одной удаче дело, заполучила она его хитростью. Анфиса подговорила вторую незамужнюю подругу, чтобы та уступила ей заветный букет. В своем микроблоге ведущая опубликовала кадры, как поборолась за букет.

«Соперница уступила по старшенству. Я следующая», — обрадовалась Чехова в своем Instagram.

В 2015 году 44-летняя ведущая вышла замуж за Гурама Баблишвили. Пара воспитывает сына Соломона. В 2017 году Анфиса Чехова рассталась с актером.

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