«Хорошая инвестиция»: почему Рогов посоветовал всем женщинам приобрести хотя бы один брючный костюм

Один раз вложив в него средства, можно будет наслаждаться покупкой долгие годы.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live посоветовал всем женщинам приобрести хотя бы один брючный костюм. Лучше, если это будет классический вариант — с прямым жакетом спокойного кроя и традиционными брюками.

По словам стилиста, такой комплект может прослужить долгие годы, особенно, если он будет нейтрального цвета (коричневые, черные, серые тона).

«Классический брючный костюм — это хорошая инвестиция. Вместе брюки и жакет смотрятся безукоризненно, кроме того, их можно распаривать. Это инвестиция на все времена», — сказал Рогов.

Брючные костюмы можно носить и вместе, и по отдельности, укомплектовывая брюки или жакет чем-то еще. Так костюм не надоест.

Кроме того, с течением времени к костюму можно добавлять какие-то трендовые вещи, и от этого он будет играть новыми красками. Например, в настоящий момент актуальны крупные цветочные броши на лацканах жакетов. На праздник можно с костюмом примерить боа, поскольку перья — это хит сезона.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.