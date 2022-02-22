С Анджелиной Джоли покончено: The Weeknd замечен в объятиях новой девушки

The Weeknd замечен с новой девушкой. Рэперу несколько месяцев приписывали роман с Анджелиной Джоли. В своем последнем альбоме исполнитель намекнул на их отношения, когда упомянул в одном из треков, что встречается с кинозвездой.

Однако в Сеть попало видео, где The Weeknd слился в поцелуе с совершенно другой девушкой. На кадрах с дня рождения исполнителя в Лас-Вегасе рэпер обнимается с моделью и бывшей подругой Беллы Хадид — Сими Хадрой. Информацию передает издание TMZ.

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Оказалось, что новая подружка рэпера — его старая возлюбленная. Белла и The Weeknd впервые встретились в начале 2015 года, но расстались почти два года спустя в ноябре 2016 года. В конце концов с Беллой они снова сошлись. Примирение длилось чуть больше года, прежде чем они расстались в августе 2019 года. И вот, кажется, сошлись снова.

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