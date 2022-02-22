А ведь ей 41! Семенович засветила свою внешность без макияжа на отдыхе в заснеженных горах

Певица решила провести несколько дней на «Розе Хутор» в Сочи.

Многие россияне оценили курорт «Роза Хутор» в Сочи за его пушистые вершины, на которых можно активно провести время, катаясь на горных лыжах и сноубордах.

Но Анна Семенович в компании подруг решила отдохнуть здесь в полном релаксе.

Звезда поселилась в комфортабельном отеле на фоне гор с теплым бассейном на улице. Анна Семенович насладилась гастрономическими изысками в местном ресторане, выбрав диетическую спаржу на ужин.

А утро начала с чашечки согревающего и ароматного кофе. После чего артистка решила отправиться на расслабляющий массаж, завершив процедуры плаванием в бассейне.

Семенович не постеснялась снять для своих поклонников stories в Instagram. Представ перед ними в банном халатике и без макияжа. Любимица публики была в хорошем настроении и пожелала своим фолловерам добра и радости тоже.

Стоит отметить, что с естественной внешностью Анна Семенович в своем возрасте выглядела отлично. 1 марта, напомним, ей исполнится 42 года.

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