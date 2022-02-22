Крис Нот вышел на связь с поклонниками впервые после обвинений в изнасиловании. Актер начинает возвращаться к общественной жизни и впервые за несколько месяцев сделал публикацию в соцсетях. Крис в своем Instagram поделился снимком 14-летнего сына Ориона, который играет в баскетбол. А чуть позже он поделился еще одной фотографией в честь дня рождения своего второго сына, двухлетнего Китса.

Несмотря на 20-летние отношения, жена актера Тара Уилсон приняла решение уйти от супруга, когда стало известно об обвинениях в домогательствах. Совсем недавно из впервые заметили вместе на прогулке с детьми.

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Напомним, несколько девушек обвинили Криса Нота в домогательствах. Актер назвал все обвинения в его адрес клеветой и уже нанял адвоката, который будет представлять его интересы. Однако карьера актера уже пострадала: его уволили из агентства и отказывают в ролях.

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