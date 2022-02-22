«Все врут!»: Рустам Солнцев отреагировал на сообщения о том, что Андрея Малахова убирают из эфира

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2», шоумен Рустам Солнцев прокомментировал появившиеся в телеграм-каналах сообщения о телеведущем Андрее Малахове.

В частности, говорилось о том, что Андрей Малахов больше не будет вести шоу на «России» «Андрей Малахов. Прямой эфир». Якобы оно исчезло из телевизионной сетки на предстоящую неделю.

Рустама Солнцева эта информация задела. Он дал понять, что она не соответствует действительности. В своем микроблоге Рустам Солнцев написал гневный пост, которым опроверг сообщения из телеграм-каналов.

«Все врут! Студия будет новой, как и название, но Андрей – прежний», — написал Рустам Солнцев.

Подписчики экс-участника «Дома-2» подтвердили эту информацию, заявив, что уже видели соответствующие промо ролики на телеканале «Россия».

«Была реклама, что он выпускает новое шоу, название — «Малахов», «Какая дикая ложь!», «Как не стыдно врать! Рустам, спасибо за информацию», — высказались в Сети.

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