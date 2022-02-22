17-летний сын Дэвида Бекхэма повторил культовую обложку отца. Круз Бекхэм с розовыми волосами снялся топлес для журнала.

В свежем номере i-D младший сын Виктории и Дэвида рассказал, что всегда был фанатом группы Spice Girls, в которой пела ее мама, однако пошел по стопам отца и выбрал себе путь футболиста. Сейчас же Круз хочет вернуться к музыке.

Чета Бекхэмов в браке 22 года. Они воспитывают четверых детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер.

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