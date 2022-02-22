«Я на связи с Милашкой»: Ира Пингвинова из «Дома-2» оставила годовалую дочку ради отдыха в Доминикане

Экс-участница проекта Ира Пингвинова отправилась за океан после расставания с Димой Чайковым.

Ира Пингвинова, пережив окончательное расставание с отцом своей дочери Миланы Димой Чайковым, одна отправилась на отдых.

Для перезагрузки экс-участница «Дома-2» выбрала Доминикану. В дальнее путешествие Ира Пингвинова отправилась одна.

Заботы о годовалой дочери Милане она доверила своим близким — маме и сестре.

«Спасибо большое моей маме и сестре за то, что, когда я начала сомневаться, они подтолкнули меня к этой поездке и поддержали. Я на связи с Милашкой, ей тоже не скучно», — поделилась в микроблоге Ирина Пингвинова.

Она рассказала, что перелет длился двенадцать часов. Но это того стоило. Сейчас Ирина Пингвинова наслаждается роскошной природой и теплой погодой Доминиканы.

Для нее это лучший способ прийти в себя после драматических событий в личной жизни.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.