«То, что нужно купить!»: Рогов показал дубленку вне моды и времени, которую можно взять на распродаже

Такую шубу не грех приобрести и по высокой цене, все равно она станет хорошей инвестицией.

Александр Рогов в рамках своего YouTube-шоу Rogov live прошелся по отделам магазинов одежды с распродажами в поисках интересных вещей, которые можно посоветовать зрителям.

И он, конечно же, нашел свой фэшн-клад. Внимание стилиста привлекла классическая дубленка оттенка кэмел из натуральной овчины прямого силуэта с прямоугольными лацканами.

Рогов посоветовал дамам обратить внимание на такие шубы именно сейчас, поскольку в конце зимы даже самые дорогие вещи выставляются на продажу со скидками, а такие дубленки никогда не выйдут из моды и в них можно смело инвестировать средства.

«Это то, что нужно купить!» — сказал Александр Рогов.

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