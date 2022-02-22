«Две мои золотые медали»: Максим Траньков запечатлелся на руках с дочкой и сыном от Татьяны Волосожар

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков несколько дней провел вдали от своей семьи — жены Татьяны Волосожар, дочки Анжелики и сына Теодора.
Максим Траньков находился в Пекине, где комментировал соревнования фигуристов для российских болельщиков.
В микроблоге спортсмен признавался, что очень скучает по своим близким и мечтает о скорой встрече с ними.
И вот, наконец, Максим Траньков вернулся домой, в Москву, и воссоединился с семьей. В микроблоге фигурист поделился снимком, на котором держит на руках дочку и сына.
«Две мои золотые медали! Наконец-то вручили», — подписал кадр Максим Траньков.
Поклонники тут же отметили, что Теодор, которому скоро исполнится девять месяцев, — копия мамы Татьяны Волосожар. А пятилетняя дочка Анжелика очень похожа на своего папу Максима Транькова.
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