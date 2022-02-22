«Это хит сезона!»: Хромченко показала джинсы, которые безоговорочно покорили все модные подиумы

Такие модели выпустили практически все бренды, которые специализируются в этом направлении.

Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» Первого канала показала публике джинсы — хит этого сезона. Это джинсы-трубы с прямыми и широкими штанинами в пол.

«Это просто хит сезона! Нет ни одного модного дома, который бы не выпустил такие джинсы на подиум!» — сказала Эвелина Хромченко.

По словам ведущей, самые модные модели — максимально широкие и максимально длинные, буквально «подметающие пол».

Стилист считает, что женщины не должны себе отказывать в таких брюках из денима. Они стильно смотрятся и хорошо прячут недостатки фигуры вроде полноты, худобы и особенностей строения ног.

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