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Украину на «Евровидении» представят рэперы Kalush Orchestra

Коллектив поедет на конкурс после отказа от участия певицы Алины Паш.

Украину на «Евровидении» представят рэперы Kalush Orchestra
Kalush Orchestra. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала «Суспільне Євробачення | Eurovision Ukraine».

Определен исполнитель, который заменит певицу Алину Паш в роли представителя Украины на песенном конкурсе «Евровидение» в 2022 году. Это будет хип-хоп группа Kalush Orchestra. О своем выдвижении коллектив сообщил в социальных сетях.

«Постоянно видим и ощущаем вашу поддержку. Это большая честь представлять наше государство! Обещаем, не подведем», — написали музыканты в Instagram.

Отметим, что группа участвовала вместе с Алиной Паш в национальном отборе на конкурс, и голоса зрителей были на ее стороне. Но профессиональное жюри сделало свой выбор в пользу певицы. Затем разразился скандал, когда прошла информация, что Паш посещала российский Крым. На артистку вылилось столько негатива со стороны соотечественников, что она сняла свою кандидатуру, не выдержав давления. И теперь вместо нее в итальянский Турин поедут выступать рэперы Kalush Orchestra.

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