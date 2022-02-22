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Озорная красотка: Семенович прытко выскочила на снег в банном халатике, сверкнув стройными ножками

Анна Семенович решила поймать последние зимние денечки в хорошем месте.

Озорная красотка: Семенович прытко выскочила на снег в банном халатике, сверкнув стройными ножками
Анна Семенович. Фото: Global look press

Певица Анна Семенович рассказала поклонникам, что не может определиться, что больше любит – горы или море. Поэтому отправилась туда, где есть и то, и другое, а именно в Сочи.

Артистка остановилась в отеле на Роза Хутор, где, в отличие от побережья, лежит пушистый снежок. Смелая певица выскочила босиком к бассейну в банном халатике, сверкнув стройными ножками.

Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich/

Анна Семенович не скрывает, что в последнее время вплотную взялась за совершенствование своей фигуры, мечтая ко дню своего рождения, 1 марта, обрести формы мечты.

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