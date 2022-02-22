Словно невеста: Марина Зудина в кипенно-белом платье бюстье с пышной юбкой блистала на сцене

Актриса Марина Зудина предстала в нежном образе в театре.

Звезда театра и кино Марина Зудина входит в число тех женщин, которым под силу сломать стереотипы о дамах ее возраста.

Марине Зудиной 56 лет, но слово «пожилая» к ней не имеет никакого отношения. В свои годы она сохранила молодость и прекрасный внешний вид.

Марина Зудина накануне блистала на сцене в спектакле «Идеальный муж». В сторис микроблога актриса разместила видео, которым поделилась одна из ее поклонниц, наблюдавших игру Зудиной на сцене.

На поклон Марина Зудина вышла в нежном образе, напоминающем наряд невесты.

Марина Зудина облачилась в кипенно-белое платье бюстье с пышной юбкой и кружевом в области декольте. На ее ножках красовались изящные туфельки.

Красиво уложенные светлые волосы и букет белых тюльпанов от поклонников сделали образ Марины Зудиной еще более нежным.

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