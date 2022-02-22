В трендовых ботиках и джоггерах: 50-летняя Нетребко предстала на борту частного самолета

Анна Нетребко уже длительное время выступает на сцене. Она стала одной из самых известных оперных див. Порой у нее нет даже времени, чтобы заехать домой. Гастроли артистки расписаны на год вперед.

Примечательно, что даже во время пандемии она дает концерты. Недавно она провела месяц в Италии. Звезда виделась с сыном Тьяго, гуляла по Неаполю с мужем Юсифом Эйвазовым. Каждый раз она демонстрировала новые образы.

А вот 22 февраля Анна собралась в новое путешествием. Не исключено, что она решила присоединиться к супругу, который несколько дней назад прилетел в Москву. Оперная дива запечатлелась на борту частного самолета.

На этот раз она оделась в стиле спорт-шик. Нетребко покрасовалась в кресле в джоггерах и лонгсливе. Она дополнила лук клетчатыми ботинками на тракторной подошве и солнцезащитными очками.

Поклонникам редко удается видеть артистку в повседневном образе в таком стиле. Многие отметили, что Анна постронейла. «Как вы круто выглядите», «Сложно поверить, что вам 50 лет», «Наряд бесподобный», «А вот такой интерьер идет», «Ох, королева на борту», «Куда же вы собрались?», «Наша перелетная птичка», «Вас даже узнать сложно», — стали писать пользователи Сети.