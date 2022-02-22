Без претензии на грацию: Бузова в мятных шортах устроила нелепые скачки в горах

Ведущая снимается в шоу «Звезды в Африке» и заодно наслаждается местной красотой.

Ольга Бузова в настоящий момент занята в съемках шоу «Звезды в Африке» на ТНТ, которое стартуют в эфире с 27 февраля.

Ведущая пожаловалась поклонникам, что на сон у нее обычно остается всего около пяти часов в сутки, поэтому, пока она едет в машине из гостиницы на площадку, она берет с собой подушку и досыпает по дороге.

Тем не менее Ольга Бузова все-таки находит время на то, чтобы осмотреть достопримечательности и природу вокруг. На этот раз блондинка уехала в горы, поражаясь окружающей красоте.

Знаменитость в мятных шортиках стала активно передвигаться по скалам, но при этом все ее движения говорили о том, что ей явно не комфортно на такой высоте.

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